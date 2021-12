Elevador Lacerda e planos inclinados funcionam gratuitamente nesta quinta-feira

Em virtude da Lavagem do Bonfim, o Elevador Lacerda e os três Planos Inclinados de Salvador estão funcionando gratuitamente nesta quinta-feira, 17.

O objetivo é garantir a tranquilidade no deslocamento dos fiéis durante o ato religioso. O elevador opera desde as 6h até as 22h. O Plano Inclinado que atende os bairros da Liberdade e Calçada funcionará das 7h ás 21, o do Pilar funciona das 7h ás 18h. Já o Gonçalves das 7h ás 19h.

Além disso, as linhas de transporte coletivo serão reforçadas, e circularão com 100% da frota de ônibus, o equivalente a 2,4 mil veículos. Vinte destas linhas, as que operam na região do evento, terão o horário estendido até as 0h. No Largo do Papagaio, entre 13h e 22h, estarão disponíveis 36 veículos extras da frota reguladora, para garantir a comodidade e a segurança no retorno para casa. Na Estação da Lapa, serão disponibilizados seis veículos do 16 ás 23h.

