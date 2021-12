Elevador Lacerda e Mercado Modelo serão apagados por 1 hora

Após iniciativa criada pela organização não governamental WWF (World Wildlife Fund), que trabalha pela conservação ambiental do planeta, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo terão as luzes apagadas durante uma hora no próximo sábado, 23. As luzes dos cartões postais serão desligadas entre às 20h30 e 21h30.

A prefeitura aderiu à campanha "Hora do Planeta", que propõe que as luzes em todo o mundo sejam apagadas por uma hora, como forma de conscientizar a população sobre o problema do aquecimento global.

De acordo com o secretário municipal da Cidade Sustentável, Ivanilson Gomes, a prefeitura chamará a atenção para o uso sustentável da energia durante o apagar das luzes. Segundo ele, o evento mundial mobiliza grandes cidades, como Paris, que também aderiu ao movimento apagando a iluminação da Torre Eiffel.

Esta será a nona edição da "Hora do Planeta". O movimento começou na Austrália e hoje milhares de cidades estão envolvidas, em mais de 150 países. A expectativa dos organizadores é superar os números de 2012, envolver toras as capitais mais o Distrito Federal e ultrapassar a marca de 131 cidades participantes.

