Elevador Lacerda é iluminado em apoio ao Setembro Amarelo

Durante o Setembro Amarelo, o Elevador Lacerda segue iluminado na mesma cor da campanha de prevenção ao suicídio, que acontece durante todo o mês.

Segundo a prefeitura de Salvador, a ação tem o objetivo de chamar a atenção da população para o problema, uma vez que são registradas cerca de 800 mil suicídios anualmente em todo o mundo, sendo 12 mil no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. Os dados mundiais indicam que ocorre uma tentativa a cada três segundos e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a 1 milhão de suicídios no mundo. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas das mortes entre jovens, de 15 a 29 anos, e também de crianças e adolescentes.

