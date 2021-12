Elevador Lacerda deve operar em totalidade até o fim do mês

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) acredita que até o dia 30 de janeiro todas as quatro cabines do Elevador Lacerda estejam funcionando normalmente. "Esse é o prazo acertado com a Otis para as cabines um e dois serem substituídas por outras novas, e a cabine quatro voltar a funcionar", declarou o superintendente Fabrizzio Muller.

Na manhã deste segunda-feira (3), por volta das 10h20, a cabine três teve o funcionamento interrompido por causa de problemas apresentados nos sensores da porta do equipamento. No entanto, cerca de uma hora depois, a equipe técnica da empresa Otis Elevator Company, empresa responsável pela manutenção do equipamento, fez os ajustes e o ascensor voltou a operar.

Um dos mais conhecidos cartões portais da Bahia, o Elevador Lacerda liga a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta, à Praça Cayru, no bairro do Comércio. Ele transporta, em média, 28 mil pessoas por dia ao custo de quinze centavos de real por passageiro.

