Elevador Lacerda completa 144 anos nesta sexta-feira

O Elevador Lacerda, um dos equipamentos mais visitados e fotografados de Salvador, localizado no Comércio, comemora 144 anos de inauguração nesta sexta-feira, 8, na mesma data da celebração da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição.

Inaugurado em 8 de dezembro de 1873, o cartão postal da capital baiana foi concebido pelo engenheiro Antonio de Lacerda e construído pelo irmão Augusto de Lacerda, em 1869. O monumento, inicilamente, foi denominado Elevador Hidráulico da Conceição. Isso porque o maquinário contava com uma bomba a óleo movida originalmente por uma máquina a vapor para fazer o transporte de pessoas entre 63 metros de altura. O nome Lacerda foi concretizado em 1896.

Em 1906, o sistema foi modificado para tração elétrica e, 21 anos depois, a Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, empresa concessionária do elevador, passou a ser controlada pela General Eletric. Com isso, uma nova mudança foi realizada: a ampliação do equipamento com a construção de uma nova torre de 73,5m, mais duas cabines e ponte superior de acesso.

A inauguração da estrutura atual ocorreu em 1º de janeiro de 1930. Devido à importância, o ascensor foi tombado como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 7 de dezembro de 2006.

Mobilidade

O Elevador Lacerda transporta cerca de 28 mil pessoas diariamente, entre 6h e 23h, de segunda a sexta-feira, e das 6h às 22h, aos sábados e domingos. A tarifa custa apenas R$ 0,15. A viagem dura apenas 30 segundos.

Monumento é o mais alto do mundo (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 11.11.2016)

