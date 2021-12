Elevador do Taboão passará por obras de requalificação

O elevador do Taboão, que liga o Pelourinho e o Comércio, em Salvador, vai passar por obras de requalificação. O processo começa nesta quarta-feira, 5, às 9h30, com a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito ACM Neto.

Construído no final do século XIX, o equipamento histórico está desativado há 54 anos. Segundo a prefeitura, o investimento é de R$3,7 milhões e a expectativa é de que as intervenções sejam concluídas em 12 meses.

A requalificação inclui a restauração integral do elevador e das duas estações de acesso nos níveis inferior e superior, além de intervenções de modernização das instalações.

Está prevista também a instalação de áreas com mesas, sanitários e café. Já as duas cabines, que têm capacidade para 13 pessoas cada, serão climatizadas.

A prefeitura informou ainda que, em breve, serão inciadas as obras de recuperação dos Arcos da Ladeira da Montanha e da muralha do frontispício de Salvador.

