Elevador despenca do 7º andar de prédio e deixa cinco feridos no Candeal

Quatro homens e uma mulher, que não tiveram os nomes informados, ficaram feridos depois que o elevador em que elas estavam despencou do último andar de um prédio comercial no Candeal, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 11. O acidente aconteceu por volta das 16h30 no edifício Prado Empresarial, localizado na rua Metódio Coelho, próximo à avenida ACM.

O equipamento caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros e parou na garagem do prédio. À reportagem do Portal A TARDE,a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que esteve no local, informou que um dos fatores que chamou atenção foi o cabo do elevador não ter se rompido, o que evitou um acidente de proporção ainda mais grave.

Durante vistoria, os técnicos da Codesal disseram que o edifício de sete andares não terá seu funcionamento afetado. No entanto, o segundo elevador foi interditado para a avaliação, e deve ser liberado na manhã desta quarta, 12, após apresentação dos relatórios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). As causas do acidente ainda são desconhecidas.

As cinco vítimas que ficaram presas dentro do equipamento foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para unidades de saúde da capital baiana por equipes do Salvar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas tiveram fraturas nas pernas, uma delas com traumatismo craniano. As outras três sofreram ferimentos leves e seguiram para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O equipamento caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros e parou na garagem do edifício

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo