Elevador de faculdade despenca e deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas após um elevador despencar do sétimo andar na noite desta terça-feira, 29. O equipamento está instalado em um prédio onde funciona o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na rua Miguel Calmon, no Comércio.

As vítimas, estudantes da instituição, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Outras pessoas também estavam no elevador no momento do acidente, mas receberam atendimento no local e foram liberadas.

Em nota, a assessoria de comunicação da instituição se posicionou sobre o caso e disse que o elevador teria passado por uma vistoria há poucos dias. "Os elevadores possuem rotina de manutenção preventiva, tendo sido a mais recente realizada no dia 21 de setembro de 2015".

Além disso, a faculdade conta que foi constatado que o elevador teria despencado, por conta do excesso de peso. "A equipe de manutenção do equipamento verificou que um dos elevadores sofreu uma descida inesperada ocasionada pelo excesso de peso. A descida foi controlada pelo sistema automático de frenagem".

Segundo a instituição, o elevador foi vistoriado recentemente (Foto: Divulgação | Unijorge)

