Eletrônicos roubados em loja de departamento são recuperados em Salvador

Aparelhos celulares, tabletes e outros itens que foram roubados de uma unidade das Lojas Americanas localizada no Caminho de Areia, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 28, foram recuperados cerca de três horas após o roubo. A carga estava em uma região de mato, no bairro de Valéria, e uma espingarda calibre 22 usada no assalto também foi encontrada.

Ao todo, mais de quarenta eletrônicos ainda nas caixas foram roubados. Os equipamentos foram localizados com a ajuda do GPS de um dos celulares roubados. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos do roubo teriam colocado os itens em uma caixa e escondido na mata para depois dividir o material.

“Eles usam essa estratégia para evitarem serem capturados com os bens”, explicou em nota, o tenente-coronel, Elsimar Leão, comandante da equipe de Rondas Especiais Baía de Todos os Santos (Rondesp/BTS).

Ainda de acordo com Elsimar, o local dos produtos foi marcado com lençóis e sacos. “Era uma região de difícil acesso e, possivelmente, fizeram isso para não esquecerem o local exato em que deixaram os celulares”, contou Leão.

Além dos aparelhos, que representam 100% da carga roubada na loja de departamento, e da espingarda, um veículo Ford Fiest, cor prata, roubado e identificado com placa falsificada também foi apreendido.

O automóvel foi levado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), já os eletrônicos recuperados foram encaminhados à Delegacia Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

