Eletricista desaparecido é encontrado morto no teto da SEC

O corpo do eletricista André Luiz Souza da Silva foi encontrado no terraço do prédio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (Cab), nesta terça-feira, 27. O profissional estava desaparecido desde sábado, 24.

Segundo a assessoria da Secretaria, André era funcionário da empresa Staff e trabalhava na manutenção elétrica do prédio onde funciona a Secretaria. O corpo foi achado na área onde ficam as condensadoras dos aparelhos de ar-condicionado, com a mão presa num fio de energia.

A polícia técnica foi acionada e apura os fatos. A causa da morte ainda não foi confirmada.

