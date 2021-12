Eleitores voltam a formar longas filas para regularização do título

Apesar do prazo de dois meses para a regularização eleitoral, aquilo que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) tentou evitar aconteceu: filas enormes se formaram nesta segunda-feira, 7, no antepenúltimo dia de atendimento aos eleitores na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salavdor. A mesma situação ocorre nesta terça, 8.

O posto de atendimento da Estação Pirajá do Metrô também apresentou grande demanda. Na capital, 113.222 pessoas precisam regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Na quarta, 9, é o último dia do prazo.

Após o dia 31 de janeiro, último dia do recadastramento biométrico, 916.378 baianos tiveram o título cancelado. Deste total, 652.341 haviam regularizado a situação até a última quinta. Na capital baiana, o número de títulos cancelados foi 321.549, dos quais 208.327 regularizaram.

Nesta segunda, a equipe de reportagem de A TARDE esteve em alguns postos de atendimento. Na sede do TRE, a situação era desanimadora para quem chegava à fila e contrastava com os primeiros dias do prazo, quando a reportagem identificou baixa procura. No mês passado, houve guichê que registrou nove atendimentos em um dia.

Sob chuva e com muita força de vontade, o mecânico Adelino Pereira, 73 anos, conta que não teve tempo para ir antes ao local. “A correria da vida não deixa. Vim hoje (segunda-feira), mas sei que era para ter vindo antes. A fila está muito grande”.

O estudante William de Souza, 20 anos, admite que poderia ter regularizado a situação antes e ter evitado a fila. Ele, que chegou à sede do TRE às 5h40, ainda não havia sido atendido quando o relógio marcava 10h20. “Foi displicência mesmo. Dava para ter arranjado um tempo. Agora, é enfrentar a fila”, lamenta Willian.

Procedimento de biometria sendo realizado no TRE

Reclamação

No posto da Estação Pirajá, a reclamação era por causa das interrupções do atendimento causadas pela “queda de sistema”. “Cheguei muito cedo. Toda hora esse sistema cai. O pessoal senta no chão, levanta e nada. Se continuar demorando, vou deixar para amanhã (terça-feira)”, disse o estudante David Silva, 24 anos.

De acordo com a assessoria do TRE, nos últimos dias de regularização, os servidores estão prontos para atender os eleitores que chegarem à fila até as 18h.

Quem não realizou agendamento no site do TRE-BA, na última sexta, para atendimento nos postos prefeituras-bairro, shoppings, Câmara Municipal e Casa da Justiça e Cidadania, pode tentar via agendamento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) por meio do site www.sac.ba.gov.br.

O atendimento será realizado em um dos postos do SAC: Barra (Shopping Barra – 9h às 18h), Cajazeiras (rua do Coqueiro – Fazenda Grande 3 – 7h às 15h30), Comércio (Av. Terminal da França -Instituto do Cacau – 7h às 15h30), Periperi (rua Edmundo Visco – 7h às 15h30), Boca do Rio (avenida Octávio Mangabeira – Multishop – 7h às 17h).

Quem não realizou agendamento pode se dirigir aos seguintes postos de atendimento: Estação Pirajá do Metrô (7h às 16h – 33 senhas/ dia), Estação Bonocô do Metrô (7h às 16h – 300 senhas/dia), Estação Ferroviária da Calçada (7h às 16h – 300 senhas/dia), Estação Detran do Metrô (7h às 16h – 300 senhas/ dia), sede do TRE (8h às 18h – ordem de chegada).

O eleitor que teve o título cancelado por não ter feito a biometria não poderá votar no pleito que ocorrerá no próximo mês de outubro e estará sujeito a outras restrições previstas em lei.

Poderá ser impedido de tirar passaporte, pegar empréstimo em instituições públicas, tomar posse em cargo público, além de ter problemas para recebimento de benefícios federais, como o Bolsa Família.

No entanto, ainda poderá baixar o aplicativo e-titulo, que permite o eleitor acessar uma via digital do título de eleitor por meio de smartphone ou tablet sem necessidade de emissão de títulos em papel.

Nesse caso, o aplicativo apresentará a situação de cancelamento, até que o eleitor a regularize. Só quem realizou o recadastramento biométrico terá a foto no aplicativo, novidade em relação à via impressa.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo