Eleitores têm novo posto para recadastramento biométrico em Salvador

Um novo posto para recadastramento biométrico eleitoral está disponível na avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, em Salvador, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O serviço é realizado por ordem de chegada, sem a necessidade agendamento.

Documentações

Para fazer a biometria, o eleitor precisa apresentar original de um documento oficial com foto, além de um comprovante de residência recente (emitido há, no máximo, três meses) em nome do solicitante ou de parente (com comprovação de parentesco).

Já aqueles que tiverem os dados cadastrais alterados por, entre outros motivos, casamento ou separação, devem levar um documento que comprove as alterações das informações.

Os homens que farão a primeira via do título devem levar o comprovante de quitação militar (carteira de reservista ou certificado de alistamento militar).

Conforme a Justiça Eleitoral, para todos os casos (homens ou mulheres) de alistamento eleitoral (1º título), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é válida como documento de identificação por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o modelo antigo de passaporte, por não conter a filiação.

