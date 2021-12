Eleitores são impedidos de entrar na fila do TRE após 18 horas

Exatamente às 18h desta quarta-feira, 31, os eleitores que ainda não se regularizaram foram impedidos por seguranças do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) de formar uma nova fila na sede do órgão. Os funcionários do órgão continuam atendendo, mas apenas quem chegou antes desse horário.

Quem chegou depois reclamou da falta de atendimento. Foi o caso do representante de vendas Raimundo Lázaro. "Eu sou deficiente. Não conseguir correr. Que Brasil é esse?", disse o homem gritando.

Uma mulher, que não quis se identificar, também ficou insatisfeita com o impedimento de entrar na fila a partir das 18 horas. "Você não vai deixar eu entrar na fila? Não acredito. Eu vim de Camaçari, porque antes morava em Salvador. Deixei meus quatro filhos com os outros. A gente tira de onde não tem para poder vim passar uma humilhação dessa. Os políticos exigem nosso voto para a gente passar tanta humilhação", questionou para o segurança.

Alguns eleitores disseram que chegaram depois das 18 horas por conta do trânsito ou horário de trabalho. Apesar da insatisfação com a situação, a reportagem de A TARDE não presenciou confusão no TRE. Policiais militares acompanham o expediente no local.

De acordo com o órgão, quem não realizou o recadastramento biométrico até esta quarta, 31, terá o título cancelado. O órgão ainda não definiu o procedimento para regularizar a situação.

A Ordem dos Advogados do Brasil seção Bahia (OAB-BA) pediu a prorrogação do prazo, mas o TRE negou e a entidade disse que ia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

