Eleitores protestam em frente a posto de recadastramento na Calçada

A apenas dois dias do prazo final para o recadastramento biométrico, um grupo de eleitores realizou um protesto em frente à Estação de Trem da Calçada, em Salvador, onde funciona um posto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A manifestação iniciou por volta das 7h desta terça-feira, 30. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na região já foi normalizado.

Conforme os manifestantes, o ato ocorreu devido à venda de lugares na fila, já que a unidade da Calçada funciona somente com a entrega de senha para atendimento. Muitos eleitores, inclusive, relataram que dormiram no local para garantir o recadastramento, mas que algumas pessoas acabaram se aproveitando da situação para comercializar as senhas. Esta não seria a primeira vez que a situação ocorreu, segundo denúncias.

Bloqueio

Para impedir a passagem dos veículos pelo Largo da Calçada, os manifestantes colocaram caixotes na pista. Policiais militares estiveram no local para controlar a situação. Ainda de acordo com alguns eleitores, dois PMs chegaram a disparar para o alto, o que deixou os manifestantes indignados.

Por volta das 7h50, alguns manifestantes entraram na estação e exigem atendimento da equipe do TRE que realiza a biometria. Seguranças do terminal se posicionaram em frente ao posto e controlaram a situação com a ajuda da polícia.

Sede do TRE no CAB

Assim como na Calçada, o movimento é intenso na sede do TRE-BA no Centro de Convenções da Bahia (CAB), na avenida Paralela, nesta terça. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o momento, 73,06% dos eleitores aptos de Salvador – que corresponde a 1.483.743 pessoas – já realizaram a biometria.

