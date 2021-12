Eleitores lotam TRE no 1º domingo de atendimento para recadastramento biométrico

Os eleitores que decidiram ir neste domingo, 21, realizar o recadastramento biométrico na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, enfrentam uma enorme fila, sob o sol quente, no local. Por volta das 11h, a fila já atingia a região da avenida Paralela.

O atendimento é realizado por ordem de chegada e, conforme a assessoria do órgão, a expectativa é que 8 mil pessoas sejam atendidas ainda hoje. O órgão irá funcionar até as 18h. Porém, quem ainda estiver no local, mesmo após o horário de encerramento, será atendido, segundo o órgão.

Desde o início de janeiro, o serviço já operava aos sábados. Porém, para atender a grande demanda de eleitores que ainda faltam realizar o procedimento, o TRE decidiu abrir as portas nos dois últimos domingos do mês (21 e 28 de janeiro).

O prazo final para o recadastramento é o dia 31 de janeiro e o órgão informou que não há previsão para o prolongamento da data. Após este período, os eleitores terão até o dia 9 de maio para regularizar a situação.

Até sexta, 19, o TRE informou que 1.270.071 eleitores soteropolitanos já foram biometrizados. O número corresponde a 63,9% do total do eleitorado da capital baiana. Na Bahia, dos 10.699.802 eleitores aptos, apenas 5.134.226 (47,98%) já fizeram a biometria.

Consequências

Os eleitores que não realizarem o recadastramento terão os títulos cancelados. Além de ser impedido de votar nas eleições 2018, o cidadão também ficará impossibilitado de, por exemplo, obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, como a Bolsa Família.

* Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

Eleitores enfrentam longa fila, sob o sol quente, para fazer recadastramento (Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

