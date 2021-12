Eleitores enfrentam longa fila no primeiro sábado de recadastramento

A fila para fazer o recadastramento biométrico na manhã deste sábado, 6, primeiro dia em que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) passou a atender aos sábados por demanda espontânea, extrapolou os limites da sede do órgão. Houve quem chegou às 4h e só conseguiu finalizar o processo sete horas depois.

Às 11h desta manhã, centenas de pessoas aguardavam em uma fila na parte externa do órgão, próximo a um ponto de ônibus de uma das vias principais do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Para se proteger do sol, os eleitores que foram ao órgão para fazer a revisão eleitoral se protegiam como podiam: sombreiros, camisas sobre a cabeça e à procura de sombra. A professora Elisângela Rodrigues, 39, estava a duas horas na fila e optou por alugar um banco para sentar enquanto aguardava do lado de fora do TRE-BA. Ela pagou R$ 8 pelo aluguel. “Sem recosto era R$ 5, mas preferi esse. Tem espaço lá dentro (da sede), mas preferiram deixar boa parte das pessoas do lado de fora mesmo, queimando no sol. Poderiam fazer mais filas”, contou.

Tentei durante um mês agendar, mas não consegui. Já sabia que hoje seria difícil, mas não vou desistir Tentei durante um mês agendar, mas não consegui. Já sabia que hoje seria difícil, mas não vou desistir

Ao prever que demoraria no local, Elisângela levou um guarda-chuva para se proteger do sol. “Tentei durante um mês agendar, mas não consegui. Já sabia que hoje seria difícil, mas não vou desistir”.

O ambulante Daniel Silva, 34, reparou que, após o recesso do TRE-BA as filas aumentaram. Além de vender bebidas e lanches, decidiu alugar bancos. Neste sábado, ele levou 50 deles. Por cada um, cobrou R$ 5. “Consegui alugar todos, mas o povo ainda reclama e diz que está caro. Hoje foi o dia que a fila ficou maior”, disse.

Até marmitas de comidas estavam sendo vendidas no local. A ascensorista Edna Almeida, 48, chegou às 4h. Às 11h, ainda não estava próximo de ser atendida. Sentada na grama e com uma marmita de churrasco e tropeiro, ela assumiu que “deixou para última hora”. “Eu não aluguei banco porque o dinheiro guardei para comprar essa marmita. Paguei R$ 8. Isso aqui está um labirinto de filas”, afirmou.

A assistente social Lucidalva Bispo reclamou de falta de suporte para os eleitores. “Hoje já teve gente passando mal. Uma mulher desmaiou. Isso aqui é um absurdo. Estamos indignados. É uma falta de respeito e de humanidade”, frisou.

O comerciário Valmir Ribeiro, 43, foi acompanhado da esposa e da cunhada e levou um cooler com bebidas. “A gente já consumiu quase tudo. Fomos às 5h para a Estação Pirajá e não conseguimos fichas. Viemos para cá às 6h e estamos cinco horas na fila, esperando. Eles deveriam ter colocado a biometria para ser feita nos colégios eleitorais”, opinou.

Documentação Documentação

Prazo

Como resultado de um esquema especial voltado para o último mês do recadastramento biométrico, o TRE-BA havia anunciado que atenderia aos sábados por ordem de chegada, das 8h às 18h. No dia 31 de janeiro deste ano, será encerrado o serviço. Eleitores de Salvador e de outros 54 municípios são obrigados a fazer a biometria.

De acordo com dados do órgão, dos 2 milhões de eleitores aptos de Salvador, 800 mil ainda não fizeram a biometria e podem ter o título cancelado. Na Bahia, dos mais de 10 milhões de eleitores aptos, 4.443.127 (de 55 municípios) precisam se recadastrar. Mais de 1,6 milhão de eleitores ainda podem ter o título cancelado no estado.

Para realizar o atendimento, o cidadão precisa apresentar um documento original com foto e comprovante de residência atualizado (emitido há, no máximo, três meses).

Os eleitores que não fizerem a biometria e forem dos 55 municípios que são obrigados, terão seus títulos cancelados. Além de ser impedido de votar nas Eleições 2018, ele ficará impossibilitado, por exemplo, de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Eleitores enfrentam longa fila no primeiro sábado de recadastramento | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo