Eleitores enfrentam filas no último dia para recadastramento biométrico

A fila para realizar o recadastramento biométrico na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), chega até as proximidades do metrô de Pituaçu, na manhã desta quarta-feira, 31, último dia para realizar o procedimento.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 74,42% dos eleitores de Salvador – que corresponde a 1.512.536 pessoas – já estão biometrizados. A assessoria do TRE-BA, no entanto, afirmou ao Portal A TARDE que este número já chega a cerca de 80% do eleitorado.

Fila já chega à estação do metrô de Pituaçu (Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE)

O órgão também informou que foram designados 140 servidores para atender a demanda de eleitores que ainda precisa realizar o recadastramento. Por conta disso, o atendimento pode ser estendido até a madrugada desta quinta, 1º, para "biometrizar" até o último eleitor que tenha chegado na fila até as 18h, quando os portões serão fechados.

A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas sejam atendidas na sede eleitoral nesta quarta, de acordo com o TRE. O órgão ainda reafirmou que o prazo para o recadastramento não será prorrogado.

