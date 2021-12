Eleitor lota o TRE para realizar a biometria

Faltando menos de 30 dias para encerramento do prazo do recadastramento biométrico, a movimentação de eleitores na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), tem deixado os corredores do órgão lotados durante todo o dia.

De acordo com o TRE, no primeiro dia útil do ano, o atendimento aos eleitores seguiu até as 23h, com cerca de 7.800 atendimentos realizados na sede do tribunal.

Apesar do grande número de pessoas que já realizaram o recadastramento, o órgão calcula que, na Bahia, ainda há cerca de 5 milhões que não fizeram o procedimento. Já em Salvador, cerca de 800 mil eleitores ainda não passaram pela biometria.

Para garantir o atendimento dos eleitores, até o fim do prazo, que acaba no dia 31, a partir deste sábado, 6, a sede do TRE-BA passará a funcionar todos os sábados, com o atendimento, das 8h às 18h, durante todo o mês.

Além da inclusão da sede, os cidadãos têm mais duas opções de postos também aos sábados: Estação Pirajá do Metrô, com atendimento das 7h às 12h, com a oferta de cerca de 400 senhas por dia e o SAC Barra, das 9h às 13h, sendo obrigatório o agendamento pelo site do SAC.

Opções

O TRE-BA ainda conta com outros postos espalhados pela capital que atendem de segunda a sexta, mediante a distribuição de senhas. No posto da Assembleia Legislativa da Bahia, são distribuídas 80 senhas por dia (40 por turno).

No posto da Secretaria da Fazenda (Sefaz), também na região do CAB, são oferecidas 110 senhas por dia com atendimento das 8 às 18h.

No Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) são disponibilizadas 80 senhas por dia, divididas 40 por turno.

Já no Ministério Público, na unidade localizada no bairro de Nazaré, são oferecidas 55 senhas por dia, também divididas por turno.

Para as pessoas que passam pela Estação Bonocô do Metrô e Estação Ferroviária da Calçada podem aproveitar para realizar o recadastramento, onde são oferecidos cerca de 250 senhas por dia em casa posto.

Para fazer a biometria, os eleitores precisam levar documento original com foto e comprovante de residência atualizado.

Os eleitores que não realizarem a biometria até a data limite, terão seus títulos cancelados. Além de ser impedido de votar nas Eleições 2018, o eleitor ficará impossibilitado – por exemplo – de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, a exemplo do Bolsa Família.

Oportunidade

O crescimento de eleitores que procuram o procedimento chamou a atenção de comerciantes que encontraram uma forma de lucrar a partir das filas que se formam diariamente.

De lanche a aluguel de cadeira, uma variedade de outros produtos também podem ser adquiridos.

Conforme a fila avançava, o estudante Marcos Santos, 28 anos, levava uma cadeira que alugou ali mesmo pelo valor de R$ 5.

Segundo ele, a forma de lucratividade dos vendedores ambulantes surgiu em uma boa hora. “Cheguei aqui por volta das 10h e chegou certo tempo que não aguentava mais ficar em pé. Agora posso descansar tranquilamente até chegar minha hora”, diz o estudante.

Já o engenheiro civil Antônio Santos, aproveitou para comprar uma porção de pirão de aipim na hora do almoço. A opção salvou grande parte das pessoas que aguardava a realização do recadastramento.

“Cheguei por volta das 8h e pretendia ser logo atendido. No entanto, chegou a hora de comer e ainda não fui chamado. Então, essa foi a alternativa que encontrei para saciar a fome” disse Antônio.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

