Eleições 2020: três seções em Salvador deixam de ser locais de votação

As eleições municipais deste ano em Salvador vão contar com menos locais de votação. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), divulgadas nesta segunda-feira, 6, o Colégio Estadual Odorico Tavares, a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU), localizados no Corredor da Vitória, e a Associação Atlética da Bahia, na Barra, deixaram de ser locais de votação na capital baiana.

As três seções integravam a 1ª Zona Eleitoral (ZE) da cidade e conta, atualmente, com 73.039 eleitores. O TRE informou que as mudanças foram feitas por causa do fechamento do Colégio Odorico Tavares e da ACBEU. Em relação à Associação Atlética, a alteração se fez necessária por causa da grande quantidade de eleitores no local.

Segundo o TRE, as seções do Odorico Tavares foram redistribuídas entre o Pavilhão de Aulas do Canela (PAC) e as faculdades de Educação, de Direito e de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Já as seções da ACBEU foram transferidas para a Escola de Nutrição da UFBA, e parte dos eleitores que votam na Associação Atlética da Bahia passarão a votar no Clube Espanhol, em Ondina.

