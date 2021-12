Eleição terá esquema especial de transporte em Salvador

Um esquema especial de trânsito, segurança e transporte foi montado para este domingo de eleição. Diferente dos domingos normais que disponibiliza 40% da frota de ônibus na cidade, nas eleições, estarão circulando pela capital baiana cerca de 2.700 ônibus e 300 micro-ônibus.

Haverá veículos extras da frota reguladora nas principais estações da cidade: Estação da Lapa, Pirajá e Mussurunga. A Secretaria ainda reforça que pontos como Avenida Suburbana, Orla, Centro e Avenida Paralela terão mais prioridades.

Trânsito

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito (Transalvador), eles irão controlar o tráfego e a travessia de pedestres nas regiões eleitorais, coibindo estacionamento irregular e filas duplas, nos principais centros de votação, entre eles, Vale do Canela, nas proximidades da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro de Brotas, em especial nos colégios Góes Calmon e Luiz Viana e em Pernambués, na região do Colé gio Aliomar Baleeiro. No total serão 75 agentes em operação.

O órgão ainda recomenda que os eleitores se programem quanto ao deslocamento de ida e volta pra casa, assim evitando concentração em um único horário e, consequentemente, proporcionando maior fluidez no tráfego.

Segurança

Um esquema especial de policiamento também foi esquematizado para o domingo. Serão cerca de 27 mil policiais em todo estado, sendo 10 mil em Salvador e Região Metropolitana.

O trabalho da PM será escoltar as urnas até as seções eleitorias e fazer a guarda dos locais de votação a fim de impedir qualquer tipo de violação dos equipamentos, além de fiscalizer os crimes eleitorais, como boca de urna e transportes clandestinos.

Para dar suporte as forças de segurança, a Guarda Civil Municipal (GCM) vai disponibilizar 250 agemtes mas ruas desempenhando ações rotineiras em praças e auxiliando a Transalvador e a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom).

adblock ativo