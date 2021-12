Eleição da OAB: pré-candidato será anunciado em confraternização

O Movimento Renova OAB, grupo criado por advogados e advogadas insatisfeitos com a condução da seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil e com os problemas enfrentados pela advocacia no estado, escolheu o Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, para anunciar o seu pré-candidato à eleição da OAB-BA. O anúncio será feito durante confraternização da categoria, no espaço Villa São José Cerimonial, no Cabula, em Salvador.

Criado no início deste ano, o Renova OAB é fruto da insatisfação de profissionais do Direito que reivindicam a defesa de suas prerrogativas e melhores condições para o exercício da advocacia no estado. Ao longo dos últimos meses, os participantes têm debatido ideias e propostas de como modificar a realidade atual e criar novos horizontes que permitam recuperar a dignidade da advocacia baiana.

“O Renova OAB não foi construído de forma individual. É um movimento de um grupo novo de advogados, de lideranças que estão preocupadas com a realidade da advocacia. Há profissionais de diferentes áreas que atuam há anos, jovens advogados, mulheres, entre outros, que querem recuperar a dignidade e o orgulho de ser advogado”, afirma o Doutor em Direito Penal Econômico, professor do mestrado e da graduação da UFBA e advogado criminalista Gamil Föppel.

Para a advogada Aline Batista, que atua no ramo do Direito Administrativo, além da preocupação com os desafios atuais da advocacia, o Renova OAB também está atento a sua constituição. “É importante verificar que é um movimento plural com maior participação das mulheres. A mudança tem que ocorrer em diferentes esferas. O número de mulheres advogadas tem crescido a cada ano. Por isso, é imprescindível que todos os gêneros estejam contemplados nessa renovação necessária e urgente”, ressalta.

Desde que foi criado, o movimento já teve encontros em diferentes cidades do interior do estado, além de reuniões na capital baiana. “É perceptível como a participação de novos advogados e advogadas tem crescido. Isso, pra mim, só demonstra que há uma insatisfação e que há uma vontade de mudar essa realidade. O mais importante é que o Movimento Renova OAB sabe como fazer isto porque é derivado da união de diferentes ideias mas com um propósito em comum: resgatar a dignidade da nossa profissão”, destaca o advogado eleitoralista Tiago Ayres, mestre em Direito Público pela Ufba.

O advogado criminalista e professor da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) Daniel Keller frisa que é necessário valorizar a advocacia. “Quando minhas turmas começaram a se formar, eu comecei a perceber no discurso dos alunos como tem sido difícil advogar. Quando eu perguntei porquê, muitos não queriam optar pela advocacia, responderam que é uma carreira que não tem sido muito valorizada. Neste contexto, um dos aspectos que mais simbolizam o Renova OAB é justamente trazer de volta a valorização do que é advogar”, pontua.

Após o anúncio que será feito por lideranças do Movimento Renova OAB, haverá um show de uma banda baiana para confraternização dos advogados e advogadas.

