"Ele é um monstro", diz mãe de empresária morta pelo tio

"Todos estão muito chocados, achando ele um monstro". Este foi o desabafo de Cristina Seixas, mãe da empresária Luciana Augusta Lustosa Teixeira Machado, que foi morta na noite da última segunda-feira, 1º, pelo próprio tio, Marco Antônio Teixeira Costa.

O corpo de Luciana foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 3, no cemitério Jardim da Saudade, após o marido dela, Fábio Machado, chegar dos Estados unidos, onde moravam há cerca de 10 anos. Durante o enterro, a mãe e o padrasto da vítima falaram sobre a relação com a família.

"Luciana era uma menina muito carinhosa e amorosa, o oposto do bárbaro do tio. Ela alisava o rosto dele e dizia que o amava", lembra o padrasto.

A nutricionista Sílvia Augusta Lustosa, irmã de Luciana, também ficou ferida durante a confusão, ocorrida na casa da avó das vítimas, no condomínio de Villas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas. Ela foi salva pelo marido, Luís Fábio Fernandes Santana, que golpeou a cabeça de Marco Antônio com uma cadeira de alumínio.

O crime foi motivado por uma disputa pela pensão da avó das vítimas, Mariah Teixeira dos Santos, de 78 anos, que sofre de câncer no pulmão. Cristina explica que Luciana tomava conta da vida financeira da avó, o que teria gerado ciúmes do tio.

"Ela passou a tomar conta dos cartões da minha mãe e ele não aceitou. Minha mãe, com câncer de pulmão avançado, pediu isso quando estava no hospital São Rafael - onde Sílvia é nutricionista - e de repente ele (Marco Antônio) chega do Espirito Santo dizendo que o circo ia pegar fogo", revela.

Crime premeditado

Cristina comentou ainda sobre os boatos de que Marco Antônio teria planejado cometer o crime. "Soube que ele esava pesquisando na internet qual parte do corpo era vital para atingir as meninas. Se não fosse o marido da minha outra filha, ele teria matado as duas", ressalta.

A história ganhou mais um capítulo com a inclusão de outro tio das vítimas, Mário César Teixeira de Brito. "Ele disse que se Marco Antônio viesse a falecer, ele ia terminar de matar os outros da família", enfatizou Cristina.

