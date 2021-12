Elaboração de plano tem apoio técnico do estado

Questionada sobre a prestação de suporte técnico aos municípios para a elaboração dos planos, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) informou, por meio de nota, que oferece "apoio técnico".

Segundo a pasta estadual, este apoio tem se dado "por meio do monitoramento sistemático (presencial e a distância), de assessorias técnicas (focadas nas fragilidades específicas dos municípios), ações de capacitação (CapacitaSuas) e orientações técnicas".

Ainda de acordo com o comunicado da secretaria, assinado pela coordenadora estadual de proteção social, Thaise Viana, a pasta estadual monitorou 27 municípios baianos presencialmente no ano passado, atendendo a critérios de maior fragilidade na oferta e gestão dos serviços em questão. Em 2016, ainda conforme o órgão estadual, 12 municípios foram monitorados presencialmente.

"Atualmente, a SAS (Superintendência de Assistência Social) está fazendo um levantamento junto aos municípios sobre o status de elaboração dos seus Planos Decenais de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, ainda sem resultados consolidados", diz a nota.

Outras contribuições

O órgão do governo estadual destacou, também, que contribuiu "diretamente com o Ministério Público estadual para a construção de um passo a passo para a elaboração do Plano Municipal e da campanha lançada na data de hoje (anteontem)".

Segundo a coordenadora de Proteção à Criança e ao Adolescente da secretaria, Iara Farias, "a medida socioeducativa em meio aberto é importante porque dá a oportunidade ao adolescente de refletir sobre o que fez". Ela frisou que esse tipo de medida tem caráter "eminentemente educativo".

adblock ativo