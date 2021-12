Efluentes devem se diluir rapidamente, diz professor

O geógrafo Antônio Lobo, professor do Departamento de Geografia da Ufba e coordenador de meio ambiente da universidade, explicou que os principais impactos do despejo de dejetos no mar são a poluição do corpo d'água e a proliferação de doenças por micro- -organismos.

O especialista afirma, porém, que, caso o problema seja resolvido rapidamente, o impacto será reduzido, pois o tamanho do mar propicia a diluição rápida dos efluentes. Com isso, os dejetos "perdem a capacidade de causar maiores problemas", ensina.

Ele pontua, entretanto, que a situação de poluição dos fluxos de água em Salvador deve ser discutida constantemente, já que a capital ainda não atinge 100% de tratamento do esgoto, como já acontece em outras cidades brasileiras.

A capital baiana, segundo dados divulgados pela Embasa em 2015, possui 18,5% das residências sem rede de esgoto instalada.

O problema, afirma o professor Antônio Lobo, vem da falta de investimento em infraestrutura. "Não se pode aceitar que efluentes ainda sejam lançados in natura em qualquer corpo d'água, muito menos no mar", defende.

Ele explica que o tratamento dos dejetos, com a separação de líquido e sólido, pode gerar o reaproveitamento da água em atividades que não necessitem da potabilidade do elemento.

adblock ativo