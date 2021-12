Educandos da Fundação Cidade-Mãe recebem óculos

Educandos da Fundação Cidade-Mãe, no Engenho Velho de Brotas, foram beneficiados, nesta quinta-feira, 4, com a entrega de 187 óculos de grau.

A doação faz parte do projeto Olhos Solidários, parceria da prefeitura da capital com o Instituto de Olhos Freitas, Óticas Carol e a empresa Essilor-Varilux, que doou as lentes. A ação é realizada há cinco anos.

A solenidade de entrega dos óculos contou com a participação do prefeito ACM Neto, que destacou a possibilidade de melhorar o bem-estar e a qualidade de aprendizagem dos jovens.

A presidente da fundação, Risalva Telles, conta que houve casos de alunos com alta deficiência visual, o que impedia um bom desempenho. “Já pensou uma pessoa que usa grau 10? Nosso papel é buscar criar condições para ser ajudado por empresas privadas que se disponham a auxiliar tantos jovens que fazem trabalhos maravilhosos”, diz a gestora.

Luize Tayná, 17, revela que não teria condições de comprar o óculos. “Muitos precisam, mas poucos têm condições de ter, como eu. Hoje, eles me deram essa oportunidade de poder enxergar melhor”, festeja a aluna.

Apoiadores

Segundo Adriano Morena, representante da Essilor-Varilux, ao saber que a proposta era trazer qualidade de vida para os jovens, imediatamente a empresa aderiu à parceria: “A maioria dos jovens não tem condições de arcar com uma consulta, quanto mais de mandar confeccionar um óculos”.

Para Antônio Brito, do Instituto de Olhos Freitas, o projeto “é uma forma de devolver para a sociedade um pouco da nossa expertise”.

“É uma parceria intensa, maravilhosa, de podermos estar ajudando uma instituição como esta, que atende tantos jovens”, destaca Tatiana Rios, representante das Óticas Carol.

