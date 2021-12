No 24º dia de greve, os trabalhadores em Educação de Salvador realizaram novo protesto na manhã desta sexta-feira, 3, desta vez no bairro do Itaigara. O ato foi realizado em frente ao Hotel Fiesta, onde acontece a convenção estadual do DEM.

Durante o protesto, os educadores simularam o "enterro" do prefeito ACM Neto, que está presente na convenção, com um caixão coberto de flores em plena rua.

Vestidos de branco, os manifestantes se concentraram no Parque da Cidade e partiram em marcha até o hotel, com faixas, cartazes e apitos.

Convenção estadual do DEM acontece no hotel Fiesta, no Itaigara

A categoria reivindica reajuste salarial e do tíquete alimentação, mudança de nível, eleições para gestores escolares e melhorias na qualidade do ensino.

Por conta da manifestação dos professores, o trânsito no local ficou congestionado. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) acompanharam o protesto para tentar ordenar o tráfego na região.

Da Redação Educadores da rede municipal fazem 'enterro simbólico' de ACM Neto

