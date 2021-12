Educadores da rede estadual realizam protesto no CAB nesta terça

O trabalhadores em educação da rede estadual da Bahia vão realizar uma manifestação na manhã desta terça-feira, 22, a partir das 9h, em frente à Secretaria Estadual de Administração (Saeb), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com a APLB-Sindicato, os trabalhadores reivindicam melhorias na prestação de serviços do Planserv, agilidade na reclassificação dos profissionais ativos e aposentados e reajuste linear da categoria.

Segundo o sindicato, os educadores "estão insatisfeitos com algumas questões que, por falta de agilidade ou definição de prioridade, não foram cumpridas como o acordado em reuniões da APLB-Sindicato com representantes do governo".

