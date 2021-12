Educadores alertam para o uso seguro da internet

O avanço da tecnologia e o uso desenfreado das redes sociais trazem preocupações aos pais e educadores sobre como os jovens atuam nestes ambientes, quais as influências e com quem conversam.

Consciente disso, as escolas e os especialistas trabalham no sentido de orientar pais e estudantes sobre o uso consciente da internet os perigos para os jovens.

Os riscos são muitos. Segundo a SaferNet, organização que visa proteger os direitos humanos na internet e que promove no Brasil o Dia Mundial da Internet Segura, os jovens estão expostos a invasão de privacidade, acesso a conteúdos impróprios, sexting (sexualidade na internet) e ao ciberbullying, que assim como o bullying, é também uma forma de violência.

Para Rodrigo Nejm, psicologo e diretor da SaferNet, uma vez que você posta algo na internet torna-se impossível controlar.

"A internet é uma praça pú blica. Tudo que eu posto ali tem consequências. Existem vários casos de suicídios depois que pessoas tiveram fotos íntimas publicadas. Também de sequestros, quando é revelado a localização exata das pessoas", explica.

Com o intuito de alertar os jovens aos perigos nas redes sociais, Ana Paula, 22 anos, relata uma experiência que vivenciou quando tinha 16 anos e se inscreveu em uma rede para conseguir um namorado.

Perfil falso

"Na época do Orkut, postei uma foto e um rapaz pediu-me para adiciona-lo. Não pensei duas vezes e aceitei. Conversamos durante dias até marcamos um encontro. Toda entusiasmada, me produzir por completa e lá estava no dia e hora marcada. Demorou 30 minutos e um senhor, que aparentava seus 60 anos, se aproximou. A ficha caiu, percebi que o perfil dele era falso e sair correndo. Sorte minha não ter acontecido algo pior", contou Paula.

O Colégio Módulo, na Pituba, é um dos participantes do movimento destinado a promover o uso responsável e seguro das tecnologias de informações, coordenado pela SaferNet.

Segundo Moises Miranda, coordenador de tecnologias do Módulo, o laboratório e o acesso à web dizem pouco, porque podem ser limitados por uma censura de caráter deseducativo, como a proibição de uso das redes sociais.

"É necessário que os pais trabalhem em conjunto com a escola para diminuir o nível de vulnerabilidade que os jovens estão expostos diariamente", afirma.

Anderson Martins, 15, que participou do Dia Mundial da Internet Segura em sua escola, da um recado:

"Todos nós temos o direito de utilizar a internet com tranquilidade, segurança e aproveitar todos os benefícios que ela pode trazer. No entanto, devemos fazer com consciência".

