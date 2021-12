Educação infantil na capital terá mais 20 mil vagas até 2016

Salvador ganhará mais de 20 mil novas vagas para a educação infantil até o final de 2016. O projeto que prevê a oferta do dobro de vagas atuais foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 6, pelo prefeito ACM neto e o secretário municipal de Educação, Guilherme Bellintani.

Entre as ações previstas para o projeto - cuja realização está entre as principais metas do Programa Combinado, para o biênio 2015-2016 -, está a abertura de 40 novas unidades de creche e pré-escola, além da reforma e ampliação de unidades já existentes.

Segundo informações da prefeitura, os primeiros bairros beneficiados serão Fazenda Grande, Jardim Placaford, Periperi, Cajazeiras VIII, São Marcos, Cabula, Paripe, Vila Canária e Pirajá.

adblock ativo