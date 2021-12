Edivaldo Boaventura é lembrado em cerimônia na Academia de Letras da Bahia

O professor, escritor e ex-diretor-geral do Jornal A TARDE Edivaldo Boaventura foi lembrado em cerimônia realizada pela Academia de Letras da Bahia (ALB), na noite desta terça-feira, 23, em Salvador. A homenagem aconteceu na sede da ALB, situada no bairro de Nazaré. A sessão teve como orador o acadêmico João Eurico Matta.

Edivaldo Boaventura morreu no dia 22 de agosto, aos 84 anos de idade. Ele havia passado por um cateterismo e não resistiu às complicações do procedimento. O acadêmico ocupava a cadeira 39 da ALB desde 1971 e acumulava as importantes posições de professor e pró-Reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), mestre e Ph.D em educação pela Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA), membro da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), fundador da Faculdade de Educação da Ufba e Academia de Ciências da Bahia, além de secretário da Educação.

No Jornal A TARDE, Edivaldo Boaventura assumiu o cargo de diretor-geral em 1996. Durante a gestão, ele deu especial atenção ao projeto A TARDE Educação, inserindo o jornal nas escolas do interior da Bahia. Nos últimos anos, o professor era articulista de A TARDE e escrevia quinzenalmente na editoria de Opinião.

