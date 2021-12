Editorial: Socorro para Madre de Deus

A metamorfose para perigosas armadilhas alterou o sentido dos doces lares de moradores da Rua Santos Dumont, no centro da aprazível Madre de Deus, um dos municípios de mais generosa paisagem do Recôncavo. São 180 famílias, há três décadas, habitando em situação de suspense, casas situadas em área de contaminação por derivados de petróleo, como benzeno, vazado de tanque da Companhia de Carbono Coloidais (CCC).

Conforme mostrou A TARDE, os moradores não têm para onde ir, exceto se contarem com apoio dos órgãos de amparo à cidadania, conforme compromisso com a res publica – coisa pública, alicerce do regime federativo. O descalabro havia sido denunciado graças à descoberta de laudo técnico arquivado na prefeitura, mantendo-se em sigilo informações cujo alto relevo teria como valor maior a transparência.

A virtude da moderação foi substituída pelo vício da intemperança, pois os desdobramentos são verificados em problemas respiratórios dos moradores sitiados pela negligência dos poderes públicos e empresas responsáveis. A necessidade de retirada da população, a despeito de nenhuma investigação científica ter sido providenciada, teria como justificativa a prudência, pois os riscos nocivos de componentes tóxicos não são desprezíveis.

Assegura-se a impossibilidade de descontaminação completa, reforçando a opção de retirada das pessoas, pois há segunda geração de moradores no mesmo local, sob risco de adoecerem. Cabe à prefeitura, em acordo junto ao Ministério Público, providenciar a remoção a fim de reduzir a sensação de absurdo causada pelo decorrer do tempo sem atitude responsável.

A construção de muros de isolamento da área onde ficava o tanque e a instalação de barreiras hidráulicas mostram-se insuficientes para tranquilizar os moradores, pois não se sabe o impacto dos danos. Casas com estrutura prejudicada emitem nas rachaduras em paredes hipotético laudo visual, como substituto do trabalho devido pelas instituições, para dimensionar os efeitos das veias abertas no solo de Madre de Deus.

adblock ativo