Editorial: Império da mentira

Os erros estão em toda parte, fazendo da mentira algo trivial, mas a verdade é uma só e, por isso, nem sempre fácil de encontrar, como pode-se verificar no fenômeno de espalhafato chamado fake news – conteúdos falsos. Por sua orgânica relação, neste momento pré-eleitoral, com o conhecimento dos perfis dos candidatos, a verdade precisa ser defendida pela comissão criada no Congresso – atualmente paralisada –, no qual o disseminado culto à fraude alcança seu apogeu.

Exceto se é de interesse dos parlamentares, tal paralisia passa a marcha à ré da barbárie rumo a um tipo exótico de caverna tecnológica: é forçoso fazer deste trabalho um serviço à nação dos mais relevantes, diante da insistência dos piratas. Não se compreende como sã a ação do Planalto em submeter a Comissão Parlamentar de Inquérito mista das fake news a caprichos e desmandos de grupos de adoradores do império da mentira.

Integrantes da CPI comprometidos com este não esquecimento – a-létheia, sentido original de verdade – acusam colegas do chamado Centrão de tentar esvaziar os trabalhos, quando mais urge sua relevância. Na esgrima de rápidos movimentos, parlamentares preocupados com os incessantes ataques à representação mais fidedigna do que a coisa é – realidade – , trataram de abastecer a Polícia Federal com o material já coletado pela comissão.

Só não agirão os homens da lei se assim não quiserem – ou forem inibidos, pois o controle do Planalto sobre seus movimentos tornou-se evidente com a indicação de profissionais de confiança para chefias da instituição. Os bandos organizados vêm formando opinião pública contra o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, além de inúmeros militares patriotas e nacionalistas, aos quais enojam falsas narrativas de intervenção.

Como no mito da hidra, monstro do qual cada cabeça cortada gera duas novas, metáfora de expansão da mentira na internet, será preciso cauterizar a origem do mal, sob pena de voltarmos a eleger falsos perfis, sufocando o voto direto em areia movediça de fraudes.

