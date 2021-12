Editorial: Duelos por uma nova cidade

Iniciativas recentes, voltadas a melhorar a mobilidade em Salvador, têm impactado positivamente na qualidade de vida dos moradores da primeira capital e terra-mãe do Brasil. Os investimentos animam a cidadania, quando se acredita nos efeitos benfazejos da saudável disputa política entre prefeitura e governo do estado por projetos na área, como se pode facilmente verificar.

O mais novo projeto é a ligação entre o bairro da Mata Escura e a rodovia Vasco Filho, conhecida por Salvador-Feira, a BR-324, maior entroncamento de toda a região Nordeste. O crescimento do comércio e do número de residências na Avenida Dom Avelar Brandão Vilela, logo à entrada da cidade, é a única ligação. O resultado são os constantes congestionamentos de trânsito. A autorização das obras pelo prefeito ACM Neto sinaliza a descentralização de investimentos, de forma a socorrer parte da população necessitada de apoio na multifacetada urbe.

No duelo de grandes obras, aplaudido pelos entusiastas do modelo econômico, por mobilizar recursos, o governo do estado saca mais um investimento, referente à quarta etapa de duplicação da Avenida Orlando Gomes, homenagem ao grande jurista, e a implantação da Avenida 29 de Março, aniversário de Salvador, beneficiando o trânsito na interseção da Avenida Regional até a BR-324.

Outras obras apressadas pelo governador Rui Costa são as ligações entre a Avenida Gal Costa e o bairro do Pau da Lima, além do Jardim Nova Esperança à Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, eterno ponteiro esquerdo.

Acessos às avenidas Magalhães Neto e Tancredo Neves e as conhecidas “requalificações”, como as da Avenida Aliomar Baleeiro-Estrada Velha do Aeroporto, já constam das pranchetas dos engenheiros responsáveis.

O anúncio de novos meios de acesso gera a sensação, no cidadão, de habitar uma nova cidade a cada dia, graças a esta renhida disputa entre os políticos, para benefício de diversos grupos sociais.

