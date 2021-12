Editorial: Dia do Idoso

A questão da brevidade da vida tem inquietado o homem como ser lançado ao mundo, pelo parto, tendo a consciência posterior do óbito como limite: o tempo torna-se maior bem, tendo por alicerces a saúde, o alimento, a moradia e direitos de cidadania. Chegar à idade provecta, sem ter feito escolhas capazes de gerar alegria, no amor e no trabalho, pode causar algum desapontamento, com a percepção da impossibilidade de refazer caminhos – a sucessão de instantes chamada tempo não oferece segunda chance.

Esta é toda a importância do Dia Internacional do Idoso, celebrado hoje, por iniciativa da Organização das Nações Unidas: quem não morre alcança o crepúsculo, ou de forma nostálgica, orgulhando-se dos feitos, ou melancólica, por ter-se negado ser feliz.

Voltado para os veteranos, o dia poderia incluir os mais jovens – projetos de idosos – para não precisarem chamar do eufemismo melhor idade os anos de despedida no final da viagem imposta por estações de nascimento, doenças, velhice e morte.

Por contraste, o dia recorda a ameaça da surpresa do encerramento precoce, daí o necessário ou suficiente aproveitamento de cada ação, voltada para realizações afetivas, em vez da dedicação cega a projetos de poder e riqueza, cujo sentido rui com o tempo.

A data no Brasil lembra os direitos de proteção, liberdade e respeito, garantidos no Estatuto do Idoso – faixa etária mais vulnerável, social e biologicamente, diante do rigor da pandemia, cuja coroa de espinhos foi aplicada sob o jargão grupo de risco.

São 28 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, ou 13% da população, não raro em situações de rejeição, sofrendo os preconceitos do etaísmo – discriminação por idade – ou tendo de manter-se em atividade produtiva a fim de complementar a Previdência. Isolados, devido ao risco de infecção, ou largados nos asilos, nem sempre acolhedores, nossos idosos refletem estágio de incivilidade, ao contrário de etnias estigmatizadas, mas incapazes de abandoná-los, como nações indígenas e ciganas.

