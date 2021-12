Editorial: Confiabilidade e renovação

Na aurora dos 108 anos de A TARDE, completados hoje, não brilha apenas o sol do veículo baiano de maior consistência, de braços com o tempo, em harmonia alicerçada nos valores da pluralidade, do respeito e incentivo ao divergente e à notícia confiável. O Grupo A TARDE lidera uma edificação iniciada nos primórdios da Idade d’Ouro do Brazil, e ostenta o laurel de ser o brioso condutor de nossa Imprensa ao apogeu, superadas as fases do jornalismo de campanha e dos pasquins.

Antecedido por um destes pasquins, o Papão, também criado por Ernesto Simões Filho, A TARDE veio, viu e venceu duas guerras mundiais e mais uns tantos conflitos internos, entre golpes e rebeliões, até chegar a este 15 de outubro de 2020, renovado e bem-disposto. A família cresceu, como era de se esperar, em gerações fecundas de profissionais e leitores envolvidos no deleite diário e bem cedinho de A TARDE: nosso jornal impresso ganhou a companhia de portal, rádio e do periódico Massa!, de perfil popular.

Também aumentou A TARDE seu maior patrimônio, qual seja o profissionalismo do fazer-jornal, como fornecedor de conteúdo confiável, embainhando lâmina afiada se precisar usar contra informações falsas, em matrimônio indissolúvel com a democracia. O compromisso de A TARDE com os cânones incondicionais da Imprensa livre – veracidade, atualidade, importância, interesse, inusitado – garante fidelidade ao seu precioso par, em período de maior relevância pré-eleitoral em meio a uma pandemia.

Não é a primeira vez a enfrentar A TARDE as agruras de uma infecção mundial, uma vez ter sido um dos raros veículos a prosperar, após cumprir o dever de noticiar, dia após dia, até o desfecho favorável, os efeitos da gripe nomeada espanhola, há 100 anos.

Recente pesquisa do instituto Datafolha, do jornal Folha de S.Paulo, confirma proposição validada por todos quantos já conhecem, desde os tataravós, a tradição de A TARDE: o jornalismo é a fonte na qual os eleitores podem confiar, sem receio.

adblock ativo