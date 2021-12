Editorial - O verão da Covid

O cálculo prudencial de aproveitar a alta estação sem deixar-se contaminar pelo coronavírus envolve, a cada passeio ou convite para deleitar-se ao sol, a antevisão de contrapartida em relação aos riscos envolvidos nas ações visando ao prazer. O verão já começou e trouxe com ele, desta vez, o reforço para o alerta dos cuidados necessários, no contexto de enfrentamento da Covid, pela primeira vez, com todas as possibilidades de surpresa, devido à falta de experiência para lidar com a doença.

Embora a natureza siga convidativa e a alegria não tenha sido deletada do perfil baiano, a população terá por desafio um cenário completamente diferente dos vivenciados anteriormente, pois precisará saber conter os desejos a fim de evitar sofrimento e dor. Em fins de semana recentes, cidades litorâneas, a exemplo de Salvador, já ofereceram péssimo ensaio de como poderá ser um verão imprudente: além do calor, praias cheias, nenhum distanciamento, banhistas sem máscara e fiscalização reduzida.

Com o calor, o baiano terá mais dificuldade de cumprir a norma de ficar em casa, revelando elevação significativa do risco de contágio, considerando os apertados lares onde a maioria das famílias habitam e a redução da oferta de diversão e entretenimento. Mas neste período de festas de fim de ano, nas quais fala-se tanto em fraternidade e solidariedade, a melhor forma de mostrarmos esses valores é ficando em casa, protegendo os familiares e as pessoas por quem nutrimos mais estima.

É preciso evitar aglomerações em praias, bares, restaurantes e festas – cenário provável de ter causado a segunda onda de contágio e mutação do coronavírus, como já se vê na Europa, provocando um necessário recuo na flexibilização na abertura do comércio. Com as altas temperaturas, um desafio será manter-se de máscara – embora mais incômodo, é a medida de primeira necessidade, enquanto não se tem a vacinação para garantir a vida e a perspectiva de voltarmos a aproveitar a quente estação como antes.

