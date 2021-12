Editorial - Mulheres em perigo

Os avanços na legislação, como a Lei Maria da Penha, podem ter surtido algum efeito na contenção dos impulsos de homens sentindo-se autorizados a investir contra o corpo das mulheres, à bala, faca, veneno, asfixia e até machadadas ou afogamentos. No entanto, sem plano estratégico de educação de gênero ou campanhas contínuas, não haverá como conter feminicídios, enquanto o convívio entre homens e mulheres tiver como base o hedonismo e a busca do prazer efêmero. A dificuldade de manter o equilíbrio torna-se inaceitável álibi daqueles que não concordam com o rompimento de relações falidas.

Considerando a narrativa dominante, incentivada por autoridades legitimadas, a situação tende a agravar-se, apesar dos esforços de setores da sociedade brasileira, tidos como exceção. Como bons exemplos, o aumento do número de varas especializadas no Poder Judiciário e o esforço incessante da coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia têm sido insuficientes.

No limite da extrema canalhice, alegam os advogados de feminicidas o descontrole de quem detém o poder da testosterona, enfurecidos por terem supostamente sido vítimas de traição ou mesmo o delírio persecutório do ciúme por motivo torpe. Atrás de conduta aparentemente ilibada, pode esconder-se fera inclemente, daí ser de bom alvitre às mulheres buscarem informações seguras sobre aqueles a quem apetece, pois estão indefesas diante de uma sociedade impotente para protegê-las.

Inversa ao processo civilizatório, a escalada armamentista, defendida pelo atual presidente, torna o Estado brasileiro vergonhosamente cúmplice dos ataques à mulher, tratada como gênero inferior. O incentivo e abuso da ingestão de álcool e psicoativos também contribui para emprestar coragem a homens fracos, cujo destino deve ser a detenção por incapacidade de viver em sociedade.

