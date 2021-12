Editorial - Cautela necessária

Além de seu dever noticioso de perfil salva-vidas, ao informar sobre os riscos de a pandemia alastrar-se, como tem sido feito, A TARDE vai à luta pela cidadania, ao colocar à disposição canais de denúncia de crimes de aglomeração e festa clandestina. Ao verificar ocorrências de ameaça à vida, por conta de irresponsabilidade, é possível enviar conteúdo pelo mecanismo chamado direct na rede social instagram do Grupo A TARDE – @grupoatarde – ou pelo número do whatsapp: 71 9 8109-3965.

Recorte ou leve consigo este editorial para utilizá-lo a fim de ajudar a reduzir infestação ou anote os contatos a fim de relatar os fatos, fazendo as vezes do repórter-cidadão, se possível acrescentando fotos e vídeos relacionados.

Como a consciência das pessoas parece não ser suficiente para iluminar cenário de treva a ser enfrentado, foi preciso às autoridades baixar decreto, daí também a possibilidade de denúncia pelo Disque Coronavírus 160, ou Fala Salvador, no telefone 156. Entre a covardia de juntar gente, em flagrante desrespeito a quem tem seus parentes agora hospitalizados, e a valentia de enfrentar inimigo tão poderoso, há a coragem do enfrentamento, distanciando-se.

A alegria associada ao perigo de um Réveillon arriscado não pode ser um valor maior em relação à segurança daqueles a quem queremos bem, e mais, de toda a sociedade, pois a infecção é uma ameaça séria e geral. O número frio da ocupação de leitos especiais para tratamento da Covid-19, beirando aos 80%, não é nada perto da análise qualitativa do desconforto de ver-se exposto a um respirador mecânico, necessidade possível de evitar.

É fundamental exercitar a ascese desta vontade de estar juntos, agora, pois o efeito pode ser o de ficarmos separados para sempre, se o coronavírus espalhar-se de forma iniludível e definitiva. Mesmo os dogmáticos não têm sido poupados da inclemência de uma doença pouco conhecida, com agravante de vivermos em um país único no mundo em negligenciar uma campanha de vacinação em massa com urgência.

