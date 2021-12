Edital para construção do Centro de Convenções será lançado nesta quinta

A prefeitura de Salvador vai lançar nesta quinta-feira, 28, o edital de licitação para a construção do Centro de Convenções Municipal na área do antigo Aeroclube.

O edital está estimado em R$ 112 milhões e as empresas interessadas devem apresentar as propostas até o dia 30 de janeiro de 2018. A licitação será do tipo menor preço.

A expectativa da prefeitura é que o equipamento já esteja funcionando no início de 2019.

Investimento

Com um investimento total de R$ 93 milhões do Município e o restante do Ministério do Turismo, o centro ocupará uma área total de mais de 100 mil metros quadrados e capacidade para receber 14 mil pessoas, simultaneamente, em congressos e convenções.

A primeira etapa está orçada em R$ 53 milhões e a segunda, que tem início em 2019, contará com R$ 40 milhões.

