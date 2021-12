Edital de licitação do BRT sai terça-feira

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira, 9, que o edital de licitação do BRT de Salvador será publicado na próxima terça, 14, com a previsão de que as obras sejam iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano.

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva com a participação do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que veio a Salvador para visitar as obras do metrô da capital baiana. Segundo o prefeito, a concorrência deve durar entre três e quatro meses e, logo após esta etapa, a ordem de serviço para início das obras será dada.

A previsão é que as intervenções durem até 28 meses. “A minha ideia é que, tão logo a licitação esteja concluída, a gente possa dar a ordem de serviço”, disse.

A intervenção tem financiamento aprovado de R$ 408 milhões pela Caixa Econômica Federal, o que irá viabilizar a primeira etapa. As obras, conforme o prefeito, vão começar da região do Iguatemi para a avenida Juracy Magalhães. O início do serviço estava previsto para este mês.

“Obra GG”

Para o ministro Bruno Araújo, a obra do metrô de Salvador é uma das maiores do governo federal. Durante a coletiva, ele disse que o “metrô é uma obra GG”, em referência à propaganda do governo estadual, que chama a intervenção de “tamanho G”.

O ministro, no entanto, negou qualquer tipo de competição pela “paternidade” da obra com o governo estadual. Ele também aproveitou para ressaltar os investimentos feitos pela União para viabilizar as intervenções no sistema metroviário e assegurou que os repasses federais estão garantidos.

“Este é o maior investimento do Ministério das Cidades no país. Tem um aporte maior do que a soma de investimentos de alguns estados da Federação e, sobretudo, um reconhecimento nosso da importância que significa para a mobilidade e desenvolvimento de Salvador e da região metropolitana”, disse.

O governador Rui Costa (PT), que participa de evento no interior, não integrou a visita do ministro. Araújo disse que convidou Rui. “Liguei para ele e o convidei pessoalmente, mas ele disse que tinha um evento no interior. Somos parceiros”.

Ele também confirmou que o presidente Michel Temer (PMDB) virá à capital baiana para participar das próximas inaugurações de estações do metrô.

Ao afirmar que negocia com o ministério a liberação de R$ 40 milhões para financiamento do canal do Paraguari, no subúrbio, Neto aproveitou para alfinetar o governo da ex-presidente Dilma Rousseff: “As coisas para a prefeitura só começaram a andar quando o presidente Michel Temer assumiu”.

O deputado estadual Pablo Barroso (DEM), que participou do ato, ressaltou a participação de Neto para que as obras do metrô caminhassem. Além de benefícios fiscais, ele contou que a prefeitura cedeu ativos à CCR e ao governo do estado. “Com isso, a prefeitura abriu mão de cerca de R$ 2,5 bilhões por dez anos”, disse.

