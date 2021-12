Edital da ponte Salvador-Itaparica pode ser publicado até o final do ano

O governador Rui Costa se reuniu nesta segunda-feira,15, com uma comitiva das empresas China Railway Construction Corporation (CRCC) e China Railway 20 Bureau Group Co (CR20) para discutir tópicos relacionados ao processo de licitação da obra da ponte Salvador-Itaparica. Com 12,4 km de extensão, o equipamento está orçado em R$ 6,1 bilhões.

No encontro, que aconteceu na sede da governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, a empresa chinesa apresentou os grandes empreendimentos de infraestrutura viárias realizadas na China e na Arábia Saudita. Participaram do evento o vice-governador João Leão e os secretários estaduais da Casa Civil e Infraestrutura, Bruno Dauster e Marcus Cavalcanti.

“Estivemos reunidos com uma comitiva da maior empresa da China, que está na Bahia há quatro dias. Eles vieram em busca de informações sobre a publicação do edital e os informei que nos próximos dias iremos publicar a consulta pública, que, de acordo com a legislação brasileira, deve ficar disponível para conhecimento de todos durante 30 dias”, explicou Rui, por meio de nota divulgada pela assessoria do governo.

Ele ainda solicitou que os empresários chineses registrassem por escrito todas as propostas finais de alteração do edital durante a fase de consulta pública. “Os empresários chineses irão sinalizar as alterações que julgarem cabíveis no projeto físico e na proposta econômico-financeira. A partir daí, iremos reunir as contribuições das diversas empresas para montar o edital final que irá a leilão. A nossa expectativa é publicar o edital final até o mês de dezembro”, acrescentou Rui Costa, conforme nota.

De acordo com o governador, o encontro foi importante para o alinhamento de informações sobre a licitação e consequente avanço do projeto de construção da ponte. Ele ainda confirma que a expectativa é de que o edital de licitação para o projeto da obra seja publicado até o fim deste ano.

