Editais dão a largada para ligar orla à BR-324

O primeiro passo para a construção de duas importantes vias transversais em Salvador foi dado nesta quarta-feira, 17, com o lançamento do edital de pré-qualificação dos Corredores Transversais Alimentadores I e II.

O documento, lançado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), abre processo licitatório para empresas construtoras interessadas em executar a obra.

O Corredor Alimentador I consiste na duplicação das avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa, complementada por ligação entre Pirajá e Lobato. O Corredor Alimentador II prevê a duplicação da avenida Orlando Gomes e a implantação da avenida 29 de Março, que deve passar pela Estrada Velha do Aeroporto e Cajazeiras.

O principal objetivo dos projetos é proporcionar ligação direta entre a orla e a BR-324.

Os corredores também servirão de acesso às linhas do metrô para moradores do subúrbio ferroviário e de Cajazeiras.

Segundo a assessoria da Casa Civil do Estado, a previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano.

Os corredores terão 12,7 km de extensão e pista dupla, três faixas por sentido. Em cada pista uma faixa será para o transporte de massa do tipo BRT (trânsito rápido de ônibus).

Estão inclusas a construção de ciclovias, túneis, viadutos, contenções, sinalização, urbanização e obras complementares. A execução, juntamente, com a transformação dos trens do subúrbio em veículo leve sobre trilhos (VLT) está orçada em R$ 4 bilhões.

Copa - A proximidade da Copa 2014 traz à tona a necessidade de iniciar as obras de mobilidade urbana da cidade o mais rapidamente possível.

O primeiro trecho do metrô, por exemplo, está previsto para funcionar apenas em Junho de 2014, justamente no mês em que o evento esportivo se iniciará.

Para o engenheiro civil Oziel Meira, o risco de uma obra tardia é que pode ocorrer algum erro durante a execução ou haver algum empecilho que estenda o prazo de conclusão.

A Casa Civil justifica, entretanto, por meio da assessoria, que o edital de obras do metrô prevê instrumentos para que a conclusão dos trechos seja realizada dentro do prazo previsto.

A implantação da avenida 29 de Março também deve desafogar o congestionamento de Cajazeiras, que há tempos incomoda moradores da região. "Aqui só temos duas opções para sair e entrar do bairro, Águas Claras ou avenida Regional, e as duas passam por Cajazeira 8. O engarrafamento chega a atingir um quilômetro, próximo a Cajazeira 10, por falta de outras vias de acesso", comenta Meirejane da Silva, uma das líderes comunitárias do bairro.

"Há muito tempo ouço falar da construção dessa avenida e conto as horas para que ela seja concluída", completa Leandro Souza, 27.

Ligação - A construção da ligação Pirajá-Lobato será um alívio para moradores do Subúrbio.

Atualmente, a travessa 15 de Novembro, que liga os dois bairros, é estreita e em alguns trechos carece de manutenção asfáltica.

