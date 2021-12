Edilson se apresentará na segunda, diz advogado

O ex-jogador de futebol, Edilson Silva Ferreira, 44, o "Capetinha", não se apresentou à Polícia Federal (PF), nesta sexta-feria, 11. Segundo o advogado dele, Thiago Phileto, ele provavelmente, se apresentará na segunda-feira, 14.

Edilson é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em esquema que fraudava pagamento de prêmios das loterias da Caixa Econômica Federal.

O carro e computador dele, apreendidos, na quinta-feria, 10, continuam na sede da PF, em Água de Meninos. A uma emissora de TV local, o ex-jogador negou envolvimento no caso e disse não ter nenhum parentesco com Eduardo Pereira dos Santos, que, ao ser preso, disse ser primo de Edilson.

"Ele fazia assessoria para mim há dois anos, mas tem muito tempo que a gente não se fala, que não mantemos contato. Não sei porque está acontecendo isso", contou.

Edilson disse ainda que está com a consciência limpa e que vai colaborar com as investigações: "Estou dentro da minha casa tranquilo, consciente, quero colaborar com tudo. Estou de portas abertas, pode conferir o que quiser. Sou um pentacampeão mundial e tudo que ganhei foi com o futebol".

Além de Eduardo Pereira dos Santos, outras duas pessoas presas na Bahia na quinta continuam na sede da Polícia Federal.

Desventura

A operação Desventura -para desarticular a quadrilha - foi deflagrada na Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraná, Distrito Federal e Goiás.



Ao todo, 13 mandados de prisão, 22 conduções coercitivas e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

adblock ativo