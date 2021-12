Edilson Capetinha é preso por não pagar pensão alimentícia

O ex-jogador da Seleção Brasileira e empresário Edílson da Silva Ferreira, o Edílson Capetinha, de 43 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 26, em Salvador, por atraso no pagamento de pensão alimentícia.

A prisão, determinada pela 9ª Vara da Família da capital baiana desde dezembro do ano passado, foi efetuada quando Edilson passava pela avenida Anita Garibaldi, durante uma operação da equipe de Investigação e Busca da Polícia Interestadual (Polinter).

Segundo a polícia, Edilson não esboçou resistência e foi encaminhado para a sede da Polinter, no Complexo dos Barris, onde está detido. O processo contra ele foi aberto por Ivana Maturino Solon, com quem o ex-atacante tem um filho.

De acordo com a delegada Neide Barreto, que cuida do caso, Edilson assinou a cópia do mandado de prisão que recebeu e entrou em contato com os advogados. O ex-atacante está detido em uma cela com outras duas pessoas, segundo informou a delegada.

Ainda conforme a delegada, ele deve ficar preso em regime fechado pelo próximos 60 dias ou até a quitação da dívida ser realizada.

A falta de pagamento de pensão alimentícia não prevê direito a fiança no Brasil. Edilson, após ser comunicado pela Justiça do débito, teria um prazo de três dias para se justificar e quitar a dívida.

Carreira

Edilson deixou o futebol em 2010, quando estava no Bahia. Em quase 20 anos de carreira, defendeu Vitória, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Com a Seleção Brasileira, foi campeão mundial na Copa do Japão e da Coreia do Sul, em 2002.

No Palmeiras, foi um dos principais jogadores no bicampeonato paulista de 1993 e 1994 - também ajudou na conquista do Brasileirão de 1993.

Em 1997, foi para o Corinthians, após passar pelo Benfica e pelo Kashiwa Reysol. Com a camisa corintiana, faturou mais dois títulos nacionais (1998 e 1999), além do Paulistão e do Mundial de Clubes.

