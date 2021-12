Edição 2019 do Fusca acontece nesta semana no Parque da Cidade

A edição 2019 do Festival Unifacs de Sustentabilidade, Cultura e Arte (Fusca) acontece nos dias 25 e 26 de outubro, no Parque da Cidade. Para participar do evento, os interessados devem fazer a inscrição pelo site.

A programação conta com rodas de conversas, aula de yoga, desconferências, oficinas e saraus, para discutir sobre sustentabilidade, literatura, mídias digitais, empreendedorismo, produção cultural e diversidade.

A taxa é de R$ 40, para quem quiser participar da oficina de Planejamento Estratégico de Mídias Sociais, ministrada pelo prof. Unifacs e Diretor Executivo Brasil do Ciwwic, Antônio Netto.

adblock ativo