Edição 2018 do Salvador Fest já tem data confirmada; confira

A edição que comemora os 12 anos de realização do Salvador Fest, maior festa de camisa colorida do mundo, vai acontecer no dia 23 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. Informações sobre valores e grade de atrações serão divulgadas em breve.

Em 2017, o público curtiu os shows de artistas como Parangolé, Sorriso Maroto, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Léo Santana, Ivete Sangalo e Harmonia do Samba. Esta edição reuniu mais de 60 mil pessoas no Wet.

