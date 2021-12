Edição 2018 do Miss Bahia CNB acontece neste sábado

Acontece neste sábado, às 19h, no Teatro Diplomata (Patamares), o Miss Bahia Concurso Nacional de Beleza (CNB). O concurso vai eleger a representante baiana no Miss Brasil Mundo 2018, que será realizado em agosto, no Rio de Janeiro.

Concorrem ao título 15 candidatas, que representam as cidades de Salvador, Caetité, Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Ubatã, Paulo Afonso, Valença, Teixeira de Freitas, Prado, Jaguaquara, Guaibim, Serra do Ramalho, Serrinha e Curaçá.

A vencedora, que vai receber a faixa da Miss Bahia CNB 2017, Emili Seixas, pode se tornar a nova Miss Brasil Mundo 2018 e ainda representar o Brasil no Miss World, que acontece no dia 8 de dezembro, em Sanya, na China.

Os ingressos para o evento custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e estão à venda no Sympla.

adblock ativo