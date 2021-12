Ecoárvore é destaque na decoração do Dique

Quem visitou o Dique do Tororó nesta segunda-feira, 16, à noite, se surpreendeu com a árvore de Natal de dez metros de altura, feita com material reciclado, entregue à população. O projeto foi desenvolvido pelo Grupo A TARDE, patrocinado pela Braskem e fica em exposição até o dia 5 de janeiro.

A representante comercial Graziele Boaventura, que passeava com os três filhos, destacou a importância da reutilização do material usado.

"Além de bela, a árvore é de grande valia. Estou explicando para os meus filhos do que a árvore é feita e de como podemos dar utilidade a esses materiais", disse.

A ecoárvore é uma criação do professor e artista visual Ives Quaglia, confeccionada por ele e pelo artista plástico Zeca Araújo.

100% reciclável

Segundo Ives, a peça é toda de material reciclado. "Apenas a estrutura foi montada sob uma base de andaimes. Usamos seis mil garrafas pet, que cortamos e pintamos em formatos variados com motivos florais. As estrelas, os anjos e os presentes foram feitos com 250kg de papelão pintados e envernizados para dar maior resistência", explicou.

O vigilante Elieser dos Santos, que trabalha em frente ao local, disse que o projeto vai influenciar na conscientização ambiental das pessoas.

"No mundo de hoje, muita gente não se preocupa com o meio ambiente. Essa árvore vai fazer com que as pessoas repensem o assunto".

O gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, disse que o objetivo da ação é alertar à população sobre o descarte indevido de objetos recicláveis.

"Grande parte da população ainda não sabe como aproveitar o lixo. Essa iniciativa é para colaborar na conservação do meio ambiente e informar às pessoas sobre a nossa responsabilidade", alerta Emanuel.

A ecoárvore está enfeitada com 200 estrelas, 100 anjos, 120 presentes de tamanhos variados, 150 bolas natalinas e uma estrela de 1,5 m de diâmetro no topo.

As peças que decoram a árvore, como as embalagens de presente, além das folhas, foram confeccionadas com garrafas pet, também por Ives Quaglia.

A iluminação da árvore natalina também segue a linha sustentável, pois tem como fonte a energia solar armazenada em uma bateria ao longo do dia.

