Eco Parque Sauípe oferece trilha, escalada e caiaque

A partir desta sexta-feira, 13, as famílias terão mais uma opção de lazer para aproveitar as férias da garotada: o Eco Parque Sauípe, na Vila Sauípe, em Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia. O espaço funciona até 26 de fevereiro, de sexta a domingo, das 9 às 16h30.

O Eco Parque conta com área verde para trilha, parede de escalada, passeios de caiaque, trilhas, redário, espaço de relaxamento e uma exposição do artista plástico Bel Borba. O público ainda pode conferir o Museu de História Natural Cetrel, que tem uma coleção de 380 animais taxidermizados, ilustrando os ecossistemas brasileiros.

A garotada também pode ter uma aula de educação ambiental na Estação Ambiental Braskem, que dá dicas de forma interativa do uso correto de energia e água.

O parque, criado em 1998, tem lagoas, variadade de árvores e diversas espécies de animais nativos. O espaço ainda conta com uma casa de farinha, onde a comunidade comercializa beiju de tapioca, lanches naturais e comida caseira.

| Serviço |

Verão Eco Parque Sauípe

Data: de 13 de janeiro a 26 de fevereiro de 2016

Funcionamento: de sexta a domingo, das 9h às 16h30

Local: Eco Parque Sauípe (Estrada Rural Sauípe a Entre Rios, KM 01, S/N, Vila Sauipe – Mata de São João-BA).

Ingresso: R$ 20,00 ou Combo de R$ 50,00 (entrada + 04 atividades). O valor individual da atividade é R$ 10. Crianças de colo não pagam a entrada.

Estacionamento: Gratuito (até as 17hs).

Locais de venda: bilheteria do Eco Parque Sauípe, e no estande do Verão Eco Parque no Shopping da Bahia

Informações: 71 99957-0649 / 98117-3656

adblock ativo