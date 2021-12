Eclipse solar será visto em Salvador a partir das 17h desta segunda

Os soteropolitanos terão a oportunidade de avistar um belo espetáculo natural no final da tarde desta segunda-feira, 21. Trata-se de um eclipse solar, que será visto parcialmente de Salvador. O bloqueio máximo do sol por aqui deve ser de 12,6% e terá a melhor visibilidade às 17h17.

O fenômeno poderá ser visto apenas nas regiões Norte e Nordeste do país. Quem estiver no Macapá e no Amapá, por exemplo, terá o melhor ponto de observação, já que será possível ver a lua cobrindo 40,9% do sol.

No restante do mundo, o melhor ponto será em uma faixa que cruza os Estados Unidos, onde o eclipse será total.

Previsão do tempo

Com previsão de chuvas a qualquer momento do dia, o tempo em Salvador nesta segunda ficará parcialmente nublado. Conforme o Climatempo, às 17h, horário próximo à aparição do eclipse, a temperatura atingirá 24º C.

Transmissão ao vivo

O Twitter, em parceria com o canal fechado The Weather Channel, irá transmitir ao vivo o eclipse solar. A transmissão será a partir das 14h (horário de Brasília).

Um emoji especial será ativado ao utilizar a hashtag #Eclipse2017 na rede social. Para assistir, basta acessar a página da transmissão.

Cuidados

Segundo alguns especialistas, o ideal é que as pessoas interessadas em ver o eclipse pessoalmente, procurem centros de observação que possuam telescópios específicos ou por projeção.

Estudos indicam que menos de 30 segundos de observação direta com o fenômeno podem ser suficientes para provocar danos permanentes na retina, incluindo a cegueira.

